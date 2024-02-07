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Enerjide yeşil kalkınma hamlesi! Kendi elektriklerini üretiyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 14:43
Güncelleme:07.02.2024 14:46
Gaziantep Üniversitesi kendi enerjisini kendi üretiyor. Güneş enerjisi sistemi kurulan üniversitede yıllık 50 milyon kilovatsaat enerji üretiliyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde de güneş ve hidroelektrik santralleriyle kamu binalarının enerjileri sağlanıyor.
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Enerjide yeşil kalkınma hamlesi!
Enerjide yeşil kalkınma hamlesi!
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