Enerjide yeşil kalkınma hamlesi! Kendi elektriklerini üretiyorlar

Gaziantep Üniversitesi kendi enerjisini kendi üretiyor. Güneş enerjisi sistemi kurulan üniversitede yıllık 50 milyon kilovatsaat enerji üretiliyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde de güneş ve hidroelektrik santralleriyle kamu binalarının enerjileri sağlanıyor.

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