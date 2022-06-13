Enerji’de yeni dönem Filyos! Karadeniz gazında büyük gün

Türkiye'nin en büyük doğalgaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası’ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının döşenmesine başlanıyor. Öte yandan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, Mersin Taşucu Limanı’na demirledi. Üstün teknolojiyle dikkat çeken gemi, Kontrol ve bakımın ardından Doğu Akdeniz'de göreve çıkacak. Peki Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ekonomik değeri ne kadar? Karadeniz gazının Türkiye'ye katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Aykut Şarkgüneşi değerlendirdi.

ENERJİDE YENİ DÖNEM: FİLYOS

- 540 MİLYAR METREKÜP DOĞALGAZ KEŞFİ

- 7/24 ÇALIŞAN 4 BİN 200 KİŞİ

- SAKARYA GAZ SAHASI FİLYOS DGİT'DEN 170 KM AÇIKLIKTA

- DENİZİN 2 BİN 200 METRE ALTINDA ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

- SAKARYA GAZ SAHASINDA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR İÇİN 16 GEMİ

- DENİZ TABANINDA OLAN ENERJİ ÜSSÜNE 65 TON AĞIRLIĞINDA KUYUBAŞI VANLARI KURULACAK

- DOĞALGAZIN ÇIKARILACAĞI DERİNLİK 4 BİN 200 METRE

- 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE GÜNLÜK 10 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİMİ OLACAK

- ÇALIŞANLARIN YÜZDE 95'İ TÜRK