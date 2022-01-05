Enerjide vatandaşa devlet desteği

2021'de doğal gazın %75'ini devlet karşıladı. Elektrik'te destek %50 oldu. Akaryakıtta artışlar vergiden karşılandı. Toplam destek 160 milyar TL oldu. 2022'de destek 100 milyar lirayı bulacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları A Haber'de anlattı.

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