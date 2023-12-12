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Enerjide tam bağımsızlık yolunda önemli adım! Akkuyu NGS'ye izin çıktı

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Giriş: 12.12.2023 12:42
Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan santralin ilk reaktörünün işletmeye alınmasına yönelik gerekli izni aldığını duyurdu.
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