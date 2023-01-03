03 Ocak 2023, Salı
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Enerjide hedef tam bağımsızlık
Türkiye bir yandan enerjide Avrupa’nın merkezi olmaya hazırlanırken, diğer yandan da petrol ve doğalgaz aramalarına hız verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği son keşifle beraber Karadeniz'de gaz rezervi 710 milyar metreküpe yükseldi. 1 trilyon dolarlık değere sahip rezervler cari açığı sorun olmaktan çıkaracak. Devreye alınan mega yatırımlarla birlikte Türkiye, enerjide dışa bağımlılık kilidini kırmış olacak.