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Enerjide bağımsızlık adımı! Keşiflerle hedef enerjide bağımsız Türkiye

A Haber
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Giriş: 07.06.2021 10:12
Güncelleme:07.06.2021 10:26
Fatih sondaj gemisi Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularındaki 3 keşifte toplam 540 milyar metreküp doğalgaz buldu. Günde 40 bin, ayda 1 milyon 200 bin hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak 2026 yılında Türkiye'de kullanılan toplam gazın yüzde 30'u Karadeniz'deki kuyulardan elde edilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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