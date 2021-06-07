Enerjide bağımsızlık adımı! Keşiflerle hedef enerjide bağımsız Türkiye

Fatih sondaj gemisi Tuna-1 ve Amasra-1 kuyularındaki 3 keşifte toplam 540 milyar metreküp doğalgaz buldu. Günde 40 bin, ayda 1 milyon 200 bin hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanacak 2026 yılında Türkiye'de kullanılan toplam gazın yüzde 30'u Karadeniz'deki kuyulardan elde edilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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