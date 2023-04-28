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Enerjide bağımsızlığın temel taşı! Bir hayal daha gerçek oluyor

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 13:57
Dünyanın gözü dün Türkiye'deydi. Türkiye enerjide yeni bir statüye kavuştu. O tarihi anlara A Haber ve ATV Haber tanıklık etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de özel açıklamaları vardı. İşte tüm detaylar…
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