Enerjide bağımsızlığın temel taşı! Bir hayal daha gerçek oluyor

Dünyanın gözü dün Türkiye'deydi. Türkiye enerjide yeni bir statüye kavuştu. O tarihi anlara A Haber ve ATV Haber tanıklık etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de özel açıklamaları vardı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN