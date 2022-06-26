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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı onay verdi: Manisa'da petrol aranacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2022 15:57
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına bir yenisi daha eklendi. Detayları Manisa’da bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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