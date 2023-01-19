19 Ocak 2023, Perşembe
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu mesajı!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı & Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını bildirdi. Bakan Dönmez, "Bu yıl Akkuyu’yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz" dedi.