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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Akkuyu mesajı!

AA
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Giriş: 19.01.2023 15:39
Güncelleme:19.01.2023 15:39
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Ulusal Enerji Planı & Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritası" toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, Saros FSRU'da faaliyet gösterecek geminin kısa süre içinde Türkiye karasularında olacağını bildirdi. Bakan Dönmez, "Bu yıl Akkuyu’yu devreye alarak enerji portföyümüze yeni bir kaynak daha ekleyeceğiz" dedi.
Bakan Dönmez’den Akkuyu mesajı
Bakan Dönmez'den Akkuyu mesajı
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