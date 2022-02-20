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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Türkiye'den dev hamleler

AA
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Giriş: 20.02.2022 14:36
Türkiye enerji alanında dev adımlar atmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl içerisinde Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Genişleme Projesi'ni tamamlayacağız. İnşaatı devam eden Saros Terminali'nde de sona yaklaşmak üzereyiz. Bu yıl içerisinde devreye alacağız" dedi.
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