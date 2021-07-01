Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: 6 milyar liralık dev yatırım!

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız." dedi.