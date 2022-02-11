Enerji fiyatları tüm dünyada artıyor

Pandemi sonrası dünyada büyük bir enerji krizi yaşanıyor. Özellikle Avrupa'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarına büyük zamlar yapıldı. Türkiye, aldığı önlemlerle enerji krizini vatandaşa yansıtmıyor. Elektrikte birinci kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75'lik devlet desteği sürüyor. İstatistiklere göre 35 Avrupa ülkeleri arasında konutlarda doğal gazın en ucuz olduğu ülke Türkiye. En ucuz elektrikte ise Türkiye 3. ülke konumunda. İşte Avrupa ve Türkiye kıyaslamaları.

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