Enerji Bakanlığından 'Akkuyu' açıklaması: Önceliğimiz santralin zamanında devreye alınması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Önceliğimiz projenin zamanında devreye alınması. Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklamasını yaptı.