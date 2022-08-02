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Enerji Bakanlığından 'Akkuyu' açıklaması: Önceliğimiz santralin zamanında devreye alınması

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Giriş: 02.08.2022 19:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ve yüklenici Titan 2-IC İçtaş konsorsiyumu arasında ihtilafların yaşandığının kamuoyuna yansıdığı belirtilerek, "Önceliğimiz projenin zamanında devreye alınması. Bu süreçte Bakanlığımız tarafların arasındaki ihtilafın çözümü için gerekli girişimlerde bulunmuştur" açıklamasını yaptı.
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