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Enerji Bakanı Fatih Dönmez Mukavemet gemisine çıktı!

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Giriş: 20.01.2023 16:45
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi’nde 'Mukavemet' gemisini gezdi. Sakarya gaz sahasındaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyleyen Bakan Dönmez, yerli gazı bir an önce milletle buluşturmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti.
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