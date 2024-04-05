Enerji Bakanı Bayraktar Tahran’a gitti: 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tahran'a gitti. İran petrol bakanı ile bir araya geldi. Bakanların gündeminde iki ülke arasında yapılan enerji iş birliği mutabakatı vardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN