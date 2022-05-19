Enerji arama ve üretiminde yerlileşme hızlandı! 3 yılda 123 milyonluk tasarruf

Türkiye milli teknoloji hamlesini sahaya yayıyor. 2019 yılından bu yana enerji arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan cihaz ve üniteleri yerlileştiren Türkiye, 123 milyon lira tasarruf etti. 113 teknik cihaz ve ürün grubu da yerlileştirilerek sektöre kazandırıldı.

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