En düşük yıllık artış giyim ve ayakkabıda

Yıl sonu hedefi ne? Enflasyon ne zaman tek haneye düşecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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