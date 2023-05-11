En düşük memur maaşına rekor zam! Emeklilere nasıl yansıyacak? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, memura zam müjdesi verirken, "Memur maaşı en düşük kamu işçisi maaşından az olmayacak." dedi. En düşük memur maaşı için rakam verdi. Ekonomist Prof. Dr. Abdülkadir Develi A Haber'de değerlendirdi.

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