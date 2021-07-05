05 Temmuz 2021, Pazartesi
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Emekli ve memur zam oranı yüzde 8.45 oldu. Verilere göre; Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,94 artış gösterdi. Açıklanan rakamlar, memurun ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranını belirledi. Kim ne kadar zam alacak? A Haber Ankara editörlerinden Arzu Fidanverdi aktardı.