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En düşük memur maaşı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu?

A Haber
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Giriş: 05.07.2021 12:28
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Emekli ve memur zam oranı yüzde 8.45 oldu. Verilere göre; Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,94 artış gösterdi. Açıklanan rakamlar, memurun ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranını belirledi. Kim ne kadar zam alacak? A Haber Ankara editörlerinden Arzu Fidanverdi aktardı.
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En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
En düşük memur maaşı ne kadar oldu?
Kim ne kadar maaş alacak?
Kim ne kadar maaş alacak?
Haziran ayında enflasyon oranı yüzde 1,94
Haziran ayında enflasyon oranı yüzde 1,94
Enflasyon rakamları açıklandı!
Enflasyon rakamları açıklandı!
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