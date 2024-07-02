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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

İHA
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Giriş: 02.07.2024 12:56
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını değerlendirdi. Karakaş, “En düşük memur maaşının 39 bin 595 lira olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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