En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzman isim rakam verdi

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını değerlendirdi. Karakaş, “En düşük memur maaşının 39 bin 595 lira olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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