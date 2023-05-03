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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 4 aylık zam oranı kesinleşti! Faruk Erdem A Haber'de hesapladı

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 10:43
Nisan enflasyonu ile 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Maaşlara nasıl yansıyacak? Zam ve refah payı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesapladı. Erdem, "13.384 liraya çıkacak en düşük memur maaşı refah payı hariç ve 2 aylık enflasyon hariç. Onlar da gelirse öyle gözüküyor ki bu rakam 15 bin TL’ye yaklaşmış olacak Temmuz’da. En düşük memur emeklisi maaşı şu anda 7.901 lira bu da 8.935 TL’ye çıkmış oldu şu anda eldeki 4 aylık veriyle birlikte. 10 bin TL’ye yaklaşmış olacak." dedi.
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