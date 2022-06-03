En düşük memur maaşı kaç lira olacak? Emekli ve memurun Temmuz zammı tek tek hesaplandı | Asgari ücrete zam gelir mi?

Enflasyon açıklandı. Emekli ve memurun Temmuz zammı ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Memur emeklileri için zam oranı yüzde 39,17 olacak. En düşük memur maaşı bu 5 aylık enflasyon verisine göre 8 bin 688 TL 20 kuruş oldu, 6 aylık tahmine göre ise 8.947 lira 24 kuruş olmasını tahmin ediyoruz. En düşük memur emeklisi 5 aylık enflasyona göre 5.796 TL 15 kuruş olacak. 6 aylığa göre ise 5.968 TL’yi bulmuş olacak. SSK emeklileri 2000 öncesinde emekli olmuş bir SSK’lının 5 aylık enflasyona göre en düşük maaşı 4.465 TL 27 kuruş olacak. 6 aylık tahminimize göre ise 4.597 TL 94 kuruş olacak. 200 sonrasında emekli olmuş SSK’lıların en düşük maaşları 2.768 TL 42 kuruş olacak. 6 aylık ise 2.850 TL 67 kuruş olacak.

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