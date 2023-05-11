En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez memur maaşları için bir müjde vererek temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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