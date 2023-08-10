En düşük maaş ne kadar olur? Memurların zam pazarlığı devam ediyor

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü önümüzdeki iki yılı kapsayacak olan maaş zammı görüşmelerine çevrildi. 12 Ağustos'a kadar sürecek olan görüşmelerde, ön müzakere aşaması tamamlandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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