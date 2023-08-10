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En düşük maaş ne kadar olur? Memurların zam pazarlığı devam ediyor

A Haber
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Giriş: 10.08.2023 10:07
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü önümüzdeki iki yılı kapsayacak olan maaş zammı görüşmelerine çevrildi. 12 Ağustos'a kadar sürecek olan görüşmelerde, ön müzakere aşaması tamamlandı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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