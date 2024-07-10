En düşük emekli maaşına zam toplantısı! En düşük emekli maaşı için hangi senaryolar konuşuluyor?

Ankara'da emekliler için önemli bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hükümetin ekonomi kurmayları ve AK Parti yetkilileri bir araya gelecek. Emeklilerle ilgili son gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem anlattı.

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