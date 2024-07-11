En düşük emekli maaşına zam ne olur? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Emekli zammı için Cumhurbaşkanlığı makamı harekete geçti. Ankara'da emekliler için önemli bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hükümetin ekonomi kurmayları ve AK Parti yetkilileri bir araya gelecek. Toplantıdan nasıl bir sonuç çıkar? Muhtemel zam senaryoları neler? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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