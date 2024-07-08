08 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Olası senaryolar A Haber'de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2024 18:21
Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 1.8 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen olası senaryoları canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı!
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı!
ATM’lerde yeni dönem
ATM'lerde yeni dönem
Borsa, döviz ve altında beklenti ne yönde?
Borsa, döviz ve altında beklenti ne yönde?
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
En düşük emekli maaşına zam hazırlığı
Altında yeni beklenti ne?
Altında yeni beklenti ne?
Akaryakıtta yeni dönem
Akaryakıtta yeni dönem
Taban maaş düzenlemesi olacak mı? Zamlar eşitlenir mi?
Taban maaş düzenlemesi olacak mı? Zamlar eşitlenir mi?
Emeklinin yeni maaşı nasıl hesaplanacak?
Emeklinin yeni maaşı nasıl hesaplanacak?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
Piyasalar haftayı nasıl kapattı?
5 soruda kirada yeni dönem!
5 soruda kirada yeni dönem!
Kamu tasarruf paketi TBMM’de!
Kamu tasarruf paketi TBMM’de!
Et fiyatlarında düşüş!
Et fiyatlarında düşüş!
Daha Fazla Video Göster