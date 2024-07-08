En düşük emekli maaşına zam hazırlığı! Olası senaryolar A Haber'de

Milyonları ilgilendiren memur ve emekli maaşları zamlı şekilde gelecek hafta hesaplarda olacak. Ancak kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emekliler için hükümet yeni adım attı. Yaklaşık 1.8 milyon emekli için düzenleme çalışmaları başlarken detaylar da belli oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen olası senaryoları canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...