En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber'de aktardı

Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak milyonlarca emekliyi sevindiren haberin detaylarını paylaşmıştı. Peki ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman son gelişmeleri A Haber canlı yayında aktardı.