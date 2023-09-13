13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber'de aktardı

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde ne konuşuluyor? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber'de aktardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 23:01
Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik önemli bir adımlar atılıyor. Emekli maaşı zammı çalışmaları, TBMM'nin açılmasıyla birlikte başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını artırma talimatı verdiğini duyurarak milyonlarca emekliyi sevindiren haberin detaylarını paylaşmıştı. Peki ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Yeni yılda zamlar ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman son gelişmeleri A Haber canlı yayında aktardı.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbul’da suya yüzde 25 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi
Çay hasadında üçüncü sürgün!
Çay hasadında üçüncü sürgün!
Malatya’da ticaret canlandı!
Malatya'da ticaret canlandı!
Gıda Komitesi ilk toplantısını yaptı
Gıda Komitesi ilk toplantısını yaptı
Gram altın düşecek mi?
Gram altın düşecek mi?
Trabzon’dan dünyaya somon ihracatı!
Trabzon'dan dünyaya somon ihracatı!
A Haber doğalgaz depolama alanında
A Haber doğalgaz depolama alanında
Afetzede kuyumcular için yeni iş yerleri
Afetzede kuyumcular için yeni iş yerleri
İhracatçılara kredi desteği! Limit yükseldi
İhracatçılara kredi desteği! Limit yükseldi
Kadınlara pozitif ayrımcılık
Kadınlara pozitif ayrımcılık
Bakan Şimşek’ten flaş açıklamalar
Bakan Şimşek'ten flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster