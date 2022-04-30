En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'Emeklilere sürprizimiz var' diyerek duyurduğu en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme için gözler yarına çevrildi. Bakan Bilgin bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapacağına işaret etmişti.