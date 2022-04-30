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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?.

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2022 14:31
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'Emeklilere sürprizimiz var' diyerek duyurduğu en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme için gözler yarına çevrildi. Bakan Bilgin bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapacağına işaret etmişti.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?.
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