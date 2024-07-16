16 Temmuz 2024, Salı
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En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL! Zamlı maaş ne zaman hesaba yatar?
En düşük emekli maaşı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek. Ek emekli zammına ilişkin madde vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunuldu. Teklif ne zaman yasalaşır, zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatar? Notları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktarırken muhabirimiz Kübra Kılıç’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen önemli bilgiler paylaştı.