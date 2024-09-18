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Emlakta yeni dönem başladı

Emlakta yeni dönem başladı

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 14:42
Ticaret Bakanlığı emlak alım satımında kayıt dışılığı önlemek amacıyla "doğrulanmış ilan" düzenlemesini hayata geçirdi. Düzenlemenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Kılıç uzmanına sordu.
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