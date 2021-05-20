Emlak vergisinde son iki hafta! Kimler ödeyecek? Kimler ödemeyecek? | Emlak vergisi nasıl hesaplanır?

Emlak vergisi nasıl hesaplanacak? Nasıl ödenecek? Kimler ödeyecek? Kimler emlak vergisi ödemeyecek? Ev sahibi olanları yakından ilgilendiriyor. Emlak vergisinin ilk taksiti için sayılı günler kaldı. Belediyeye ödenen vergilerde emekliler ve ev hanımları için de istisnalar bulunuyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek. Mevcut gayrimenkulünü elden çıkarmayanlarla geçen yıl gayrimenkul alanlar bu yıl vergi ödeyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili detayları anlattı.

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