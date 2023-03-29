29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekliye zamlı ikramiye... Gazilere asgari ücret... Geçici işçilere kadro... İşte kazanç torbası

Emekliye zamlı ikramiye... Gazilere asgari ücret... Geçici işçilere kadro... İşte kazanç torbası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2023 09:14
Başkan Erdoğan, "Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Togg'un teslimatları başlıyor. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" demişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazanç torbası
Kazanç torbası
ABD ekonomisinde resesyon endişeleri!
ABD ekonomisinde resesyon endişeleri!
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi
Milyonlarca emekliye bayram müjdesi
Yeni Yusufeli’ne taşınma neredeyse bitti
Yeni Yusufeli'ne taşınma neredeyse bitti
GSS Prim Borcu için yapılandırma imkanı
GSS Prim Borcu için yapılandırma imkanı
Togg’a rekor başvuru
Togg'a rekor başvuru
149 milyar liralık torba yasa!
149 milyar liralık torba yasa!
Emekli maaşlarına ilişkin karar kabul edildi
Emekli maaşlarına ilişkin karar kabul edildi
Taban maaş ve ikramiye nasıl olacak?
Taban maaş ve ikramiye nasıl olacak?
Çalışan EYT’li için kritik hafta
Çalışan EYT'li için kritik hafta
Depremde yıkılan evin kredisi ödenir mi?
Depremde yıkılan evin kredisi ödenir mi?
Altın fiyatlarında rekor! Tarih ve rakam verdi
Altın fiyatlarında rekor! Tarih ve rakam verdi
Daha Fazla Video Göster