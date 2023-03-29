Emekliye zamlı ikramiye... Gazilere asgari ücret... Geçici işçilere kadro... İşte kazanç torbası

Başkan Erdoğan, "Hem asrın felaketiyle mücadele ediyor hem de asrın projelerini tek tek gerçeğe dönüştürüyoruz. Emekli olmak için yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşıladık. Togg'un teslimatları başlıyor. Önümüzdeki günlerde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz" demişti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

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