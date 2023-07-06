Emekliye zam ne kadar olacak? İşte formüller

Memura yapılacak zam netleşti, sıra emeklide. Başkan Erdoğan bir müjde açıklar mı? 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı gelir mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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