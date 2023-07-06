06 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Emekliye zam ne kadar olacak? İşte formüller

Emekliye zam ne kadar olacak? İşte formüller

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.07.2023 11:23
Memura yapılacak zam netleşti, sıra emeklide. Başkan Erdoğan bir müjde açıklar mı? 6 aylık enflasyonun üzerine refah payı gelir mi? Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emekliye zam ne kadar olacak? İşte formüller
Emekliye zam ne kadar olacak? İşte formüller
Yüzde 25 sınırı marketlere de gelir mi?
Yüzde 25 sınırı marketlere de gelir mi?
Borsada yükseliş sürer mi? Kritik uyarı
Borsada yükseliş sürer mi? Kritik uyarı
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı
Emekli zammı ne kadar olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Milyonlara yeni maaş
Milyonlara yeni maaş
300 bin TL’ye kadar ceza uygulanacak
300 bin TL'ye kadar ceza uygulanacak
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
İşte meslek meslek yeni maaşlar!
İşte meslek meslek yeni maaşlar!
Borsa’da kapanış rekoru! Pozitif seyir...
Borsa'da kapanış rekoru! Pozitif seyir...
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
Türkiye adeta yer değiştirdi!
Türkiye adeta yer değiştirdi!
Daha Fazla Video Göster