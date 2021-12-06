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Emekliye zam memura fark! İşsizlik maaşı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 06.12.2021 11:34
Emekli ve memur bu zamla kanatlanacak! Son dönemin en yüksek zammı! SSK - Bağ-kur'luya en düşük 3.684 liraya... Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyor. 2022 Ocak zammı için geri sayım sona eriyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkmasının ardından zam için detaylar ufukta belirmeye başladı. Kesin rakamların belirginleşmesi için geriye son 1 veri kaldı. Son açıklanan enflasyon verisine göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranının ne kadar olacağı soruları sıkça sorulmaya başladı. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
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