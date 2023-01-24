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Emekliye zam farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

A Haber
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Giriş: 24.01.2023 10:17
Milyonlarca emekliye zam farkları yatıyor. Emekliye zam farkı ne zaman hesapta olacak? Emekli kaç lira maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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