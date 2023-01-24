Emekliye zam farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi

Milyonlarca emekliye zam farkları yatıyor. Emekliye zam farkı ne zaman hesapta olacak? Emekli kaç lira maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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