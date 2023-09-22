Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur'luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 65 olarak güncellenmesiyle memur ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam da yüzde 50'ye yaklaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.