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Emekliye yüzde 50 zam! Bağ-Kur'luya prim müjdesi | En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte yeni maaşlar

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Giriş: 22.09.2023 09:59
Yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 65 olarak güncellenmesiyle memur ve SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam da yüzde 50'ye yaklaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren aylıklarda kademeli artışla daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak.
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