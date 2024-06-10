Emekliye yüzde 20 indirim yapmayana ceza

Bayram öncesi otogarlarda yoğunluk artarken denetimler de sıklaştı. Fahiş fiyatla bilet satan ya da emeklilere yüzde 20 indirim uygulamayan firmalara 10 gün içinde 1 milyon 21 bin TL ceza kesildi.

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