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Emekliye yüzde 19.77 zam eşikten geçti! Kim ne kadar alacak?

Emekliye yüzde 19.77 zam eşikten geçti! Kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 14:06
Güncelleme:03.09.2024 14:06
3 Eylül'de açıklanan enflasyon oranları ile birlikte emeklinin Ocak 2025 zammı için 2. veri netleşti. TÜİK ağustos ayının enflasyonunu yüzde 2,47 olarak açıkladı. Buna göre emekli zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin 2 aylık bölümündeki oran yüzde 5,78 oldu. Peki 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?
Emekliye yüzde 19.77 zam eşikten geçti! Kim ne kadar alacak?
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