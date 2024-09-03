Emekliye yüzde 19.77 zam eşikten geçti! Kim ne kadar alacak?

3 Eylül'de açıklanan enflasyon oranları ile birlikte emeklinin Ocak 2025 zammı için 2. veri netleşti. TÜİK ağustos ayının enflasyonunu yüzde 2,47 olarak açıkladı. Buna göre emekli zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon verisinin 2 aylık bölümündeki oran yüzde 5,78 oldu. Peki 2025 Ocak ayında kim ne kadar maaş alacak?