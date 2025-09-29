Emekliye yüzde 16,44’lük zam hesabı yenilendi! 2’li formül ile kim ne kadar maaş alacak?

29 Eylül 2025, Pazartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2025 11:11
Gözler milyonlarca emeklinin maaş artışında. Emekliye refah payı ve taban artışı var mı? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
