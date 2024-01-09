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Emekliye seyyanen değil oransal zam! Refah payı için düğmeye basıldı! En düşük emekli maaşı ne olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.01.2024 10:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayından geçerli olmak üzere ilave zam yapılması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat verdi. Yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, oransal bir düzenleme olacağı belirtildi. En düşük emekli aylığı için de konuşulan rakam ortaya çıktı.
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Emekliye seyyanen değil oransal zam
Emekliye seyyanen değil oransal zam
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