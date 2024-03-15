Emekliye özel kart geliyor! Milyonlara 3 alanda destek verilecek? Kimler yararlanacak? Ne zaman başlayacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğal gaz ve gıda desteklerinden emekliler de yararlanacak. Sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanacak ve bu karta yükleme yapılacak.

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