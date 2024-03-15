Emekliye özel kart

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmesinin ardından bakanlıklar ve ilgili kurumlar emekli destekleriyle ilgili çalışmalarını son aşamaya getirdi. Her kurum kendi görev ve yetki alanı içindeki projeleri hazırladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın elektrik, doğal gaz ve gıda desteklerinden emekliler de yararlanacak. Sosyal destekler için "emekli kart" tasarlanacak ve bu karta yükleme yapılacak.

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