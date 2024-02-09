Emekliye indirimli hayat! Otobüs ve suya indirim... Elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Bayram ikramiyesi 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde.

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