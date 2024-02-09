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Emekliye indirimli hayat! Otobüs ve suya indirim... Elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 10:57
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek adımlar atılıyor. Bayram ikramiyesi 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanıyor. Otobüs ile suya indirim, elektrik, doğal gaz ve kira desteği gündemde.
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Emekliye indirimli hayat!
Emekliye indirimli hayat!
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