Emekliye ikramiye formülü! İşte ödeme takvimi... Sosyal ödemeler artıyor

Emekliye ikramiye formülü nasıl olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı...Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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