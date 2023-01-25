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Emekliye ikramiye formülü! İşte ödeme takvimi... Sosyal ödemeler artıyor

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 10:05
Emekliye ikramiye formülü nasıl olacak? 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli maaşı...Kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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Emekliye ikramiye formülü
Emekliye ikramiye formülü
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