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Emekliye ek zam olacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 14:53
Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024 yılı zam oranları için de tablo netleşmeye başladı. Emekli maaşlarına hangi düzenlemeler yapılak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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