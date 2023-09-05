Emekliye ek zam olacak mı? Emekli maaşı ne kadar olacak?

Ağustos ayı enflasyon rakamı açıklandı. Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2024 yılı zam oranları için de tablo netleşmeye başladı. Emekli maaşlarına hangi düzenlemeler yapılak? Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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