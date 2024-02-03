Emekliye ek zam ödeme tarihi netleşti

Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam için Resmi Gazete'de karar yayımlandı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zamma ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekliye fark ödeme tarihi ise Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla netleşt. Peki emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Emekli zammı ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları...