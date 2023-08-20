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Emekliye 'ara zam' olacak mı?

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 11:23
Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan yeni düzenleme ile ilgili çalışmaya başladıklarını duyurdu, detay vermedi ama ara zam için yeşil ışık yaktığı yönünde değrlendirmeler yapıldı. Bu konuda Ankara'da neler konuşuluyor? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
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