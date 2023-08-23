23 Ağustos 2023, Çarşamba
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Emekliye ara zam formülü!
Başkan Erdoğan, emeklilere ara zam ile ilgili müjdeyi verdi çalışma başlatıldı. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme ile ilgili araştırma yapıyor. Peki emekliye ara zamda formül ne olacak? Masada neler var? Taban aylıklar da artacak mı? Ne zaman hayata geçecek?