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Emekliye ara zam formülü!

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Giriş: 23.08.2023 16:42
Başkan Erdoğan, emeklilere ara zam ile ilgili müjdeyi verdi çalışma başlatıldı. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak iyileştirme ile ilgili araştırma yapıyor. Peki emekliye ara zamda formül ne olacak? Masada neler var? Taban aylıklar da artacak mı? Ne zaman hayata geçecek?
Emekliye ara zam formülü!
Emekliye ara zam formülü!
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