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Emeklinin yeni maaşı nasıl hesaplanacak? Milyonlara yeni maaş hesabı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.07.2024 11:37
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki milyonlarca kişinin memur ve emekli maaşları da belli oldu. Peki, kim ne kadar maaş alıyor? Hangi aylıklar nasıl değişti? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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