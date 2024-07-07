07 Temmuz 2024, Pazar
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Emeklinin yeni maaşı nasıl hesaplanacak? Milyonlara yeni maaş hesabı
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısındaki milyonlarca kişinin memur ve emekli maaşları da belli oldu. Peki, kim ne kadar maaş alıyor? Hangi aylıklar nasıl değişti? Mali Müşavir Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.